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﻿最黑12月 莫斯科僅六分鐘陽光

2018-01-19 列印
　　香港人應該慶幸經常有陽光燦爛的日子。俄羅斯首都莫斯科，去年年底就經歷了史上最黑暗的十二月，整個月竟然只有六分鐘陽光。

　　莫斯科剛於去年十二月，錄得史上最少日照時間紀錄，全月僅有六至七分鐘有陽光，打破二○○○年十二月只有三小時的日照紀錄。莫斯科國立大學（Moscow State University）氣象中心負責人維爾發德（Roman Vilfand）表示今年的情況很特殊，莫斯科十二月「氣旋渦流」比平常頻密，造成多雲的情況。據當地媒體報道，由於缺乏陽光，尋求精神病醫生協助的人數飆升，莫斯科心理援助中心去年六月收到的求助電話個案，比起二○一六年增加一成四。
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