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﻿歐洲北部受強風侵襲最少九死

2018-01-20 列印
　　歐洲北部廣泛地區受到強烈風暴侵襲，造成最少九人死亡，包括兩名協助清理的消防員。惡劣天氣導致海、陸、空交通大混亂，數以萬計旅客受影響。

　　名為「弗里德里克」的風暴，本周橫掃德國、荷蘭、比利時、英國和羅馬尼亞等多個國家。風暴在德國至今造成六人死亡，包括兩名奉命出動救人的消防員。風暴導致六萬五千間屋無電力供應，氣象部門呼籲居民留在室內。德國西部有多達十萬人受停電影響，教育部門宣佈學校停課。

　　在荷蘭，部份地區錄得風速達到每小時一百四十公里。當局接到兩宗死亡報告，兩名老翁被跌下來的樹枝或大樹壓死。

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