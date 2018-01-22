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﻿美參院將表決臨時撥款　解決政府停擺僵局

2018-01-22 列印
■政府停擺，致著名景點自由女神像亦無法運作。美聯社
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　　美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周六宣佈，安排於當地時間周一凌晨表決一項臨時撥款法案，以解決聯邦政府停擺的僵局。新的臨時撥款法案將維持政府運作至二月八日。但民主黨人聲稱，他們擁有足夠票數再次阻撓法案通過。

　　為政府提供資金運作至二月十六日的臨時撥款法案，上周五晚在參議院闖關失敗，迫使聯邦政府星期六開始暫停運作。參議院多數黨領袖麥康奈爾周六發表聲明，保證周一凌晨一時（香港時間周一下午二時）會進行表決，除非有人希望提早表決。聯邦政府暫停運作，連累紐約著名景點自由女神像也要關門，不能迎客。

  紐約州州長科莫誓言為重開自由女神像尋找資金，形容自由女神像是「美國的象徵」，連自由女神也關門，反映聯邦政府想「踢走移民」。

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