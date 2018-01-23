﻿樂施會：百分之一人 擁全球逾八成財富

國際慈善機構樂施會 (Oxfam) 周一發表一份報告指出，全球最富有的四十二人，合共擁有財富一萬四千五百億美元，相等於全球一半窮人加起來的財富。去年創造的82%財富，去了全球最有錢的1%人的口袋中。



報告指，全球最富有的四十二人加起來的財富，相當於全球一半 (三十七億) 最貧窮人口加起來的財富，反映出全球貧富懸殊的現象極之嚴重。樂施會呼籲各國政府採取有效措施，縮窄貧富差距，減少社會及經濟不公義的情況。英國樂施會總幹事戈德林說：「全球經濟出現了很大問題，容許這麼多財富積聚在這麼少人手中。」戈德林表示，談到扶貧，世界各國實際上已取得很大進步，但如果要協助最貧窮的人清除向上流的障礙，各國必須更快速地行動。



