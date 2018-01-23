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﻿槍手闖阿富汗酒店　警匪對峙釀逾30死

2018-01-23 列印
　　阿富汗首都喀布爾洲際酒店周六(二十日)被武裝份子闖入，警匪對峙近十四小時後，全部槍手遭被擊斃，約一百五十三名人質獲釋。事件中最少三十人喪命，多人受傷。

　　周六晚的襲擊造成最少十四名外國人死亡，包括九名烏克蘭人、一名希臘人及一名德國人。隨着案件結束，更多細節曝光，該酒店保安兩星期前由一間私人公司接手，案發時保安沒有反抗就逃離現場。有目擊者稱，槍手闖入酒店餐廳射殺正在用餐的住客。他表明自己是阿富汗人後，槍手表示不會開槍，並大聲質問「外國人在哪裏」。

　　中國駐阿富汗大使館證實，迄今沒中國公民入住涉事酒店或在事故中傷亡的報告，惟館方提醒在阿中國公民高度注意安全風險、加強防範，如非必要減少外出。

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