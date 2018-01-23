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﻿聯邦政府再停擺　 押後臨時撥款投票

2018-01-23 列印
　　美國聯邦政府停擺在周一踏入第三天，兩大政黨參議員開會至周日深夜，仍無法就民主黨提出立法保障「追夢者」非法移民的問題達成協議，最終因為不夠支持票，未能在周一凌晨就臨時撥款議案進行投票。參議院領袖們決定把臨時撥款議案的投票押後十一小時，直至東岸時間周一中午十二時 (香港時間周二凌晨一時左右) 始進行投票。

　　臨時撥款議案要通過，必須要在參議院內得到最少六十票支持，執政共和黨現時在參議院內控制五十一席，一定要爭取最少九位民主黨議員倒戈支持。參議院共和黨領袖麥康奈爾發言時向民主黨示好，保證在二月初在參議院全體會議上，提出就移民政策的立法議題進行辯論，希望換取民主黨議員讓步。投票一旦通過，可以令聯邦政府有資金營運至二月八日。

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