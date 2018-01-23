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﻿服「特敏福」產幻覺 女童稱被火燒

2018-01-23 列印
　　美國有女童在服用治療流感的特效藥「特敏福」(Tamiflu)，出現了嚴重副作用，包括產生幻覺，康服後更加要重新學習說話、走路和用湯匙等基本動作。今次已非首次有兒童在服用特敏福後出現副作用，引起各國家長的關注。

　　美國印第安納州十二歲女童林芝早前因患上流感，醫生給她處方五天的特敏福治療，怎料她服藥後第三天出現嚴重副作用，其父親查爾斯講述，女兒不時產生幻覺，聲稱有東西在她身上爬、又會突然尖叫如被火燒、又表示見到「地獄之門」，行為表現有如電影《驅魔人》中的女童！查爾斯其後把林芝送院檢查，但腦活動測試正常。此情況維持近三個月，幸好最後康復。

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