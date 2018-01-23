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﻿七年前手術排斥 法男再度換臉

2018-01-23 列印
　　法國一名男子七年前接受了臉部皮膚移植手術，如今卻出現排斥現象，他再次得到捐贈而再度做了換臉手術，也是全球首個二度換臉的個案。　　據外媒報道，該名四十多歲，因遺傳性疾病而臉部畸形的法國男子，七年前接受臉部皮膚移植手術，但身體近期卻出現排斥反應，醫生去年十一月將他此前移植的臉除去，並讓他進入昏迷狀態以等待新的捐贈。如今捐贈者出現了，巴黎一家醫院隨後為他進行了第二次移植手術。這種高風險手術非常複雜，一般需要一整天的時間。

　　法國巴黎公立醫院集團在聯合聲明中表示，「此次手術證明，如果病患第一次手術後出現排斥反應，為病患進行二度換臉是可行方案」，負責執行手術的醫師藍第耶補充說，「還需要再觀察幾周，才能聲明手術是否徹底完成」

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