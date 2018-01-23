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﻿全自動無人商店 Amazon Go埋單都唔使

2018-01-23 列印
        美國電子商務巨人亞馬遜的無人商店Amazon Go，二十二日(星期一)開始在西雅圖總部對外營業，意味實體商店亦開始進入無人操作階段。

　　亞馬遜在一年多前發表了一間透過感應器、相機鏡頭等技術打造的無人商店「Amazon Go」，消費者在貨架上拿起商品、走出店外後，自己的亞馬遜帳號就會自動扣除本次消費金額，不再需要排隊等收銀員結帳。結果足足延至一年才開業。Amazon把整套無人化技術稱之為「Just Walk Out」，一口氣結合了電腦視覺、深度學習、感應器等運用於自動駕駛的科技。消費者只要在門口先掃描 APP確認身份，就可輕輕鬆鬆直接走進超市，選好貨品之後就能馬上離開，連結帳都省了。
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