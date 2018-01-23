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﻿三份牛扒加炸魚 威尼斯餐廳索萬元

2018-01-23 列印
　　有日本學生在水都威尼斯旅行吃一頓牛排及炸魚，結果收費竟高達一萬港元，學生於是報警。涉事餐廳老闆就表示，不記得曾與顧客發生過任何問題。

　　報警的是一群日本學生，他們在聖馬可廣場附近一間名為Osteria da Luca的餐廳，點了三份牛扒及一碟炸魚，結帳時竟然被索價一千一百歐羅（一萬零四百八十五港元）。這群日本人是博洛尼亞一間大學的學生，他們覺得餐廳索價高得不合理，乘搭火車返回博洛尼亞後，向當地警局報案，正式作出投訴。
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