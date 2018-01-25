  • 2018年1月25日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 國際

﻿蘋果HomePod 周五有得預訂喇﹗

2018-01-25 列印
        千呼萬喚始出來！蘋果公司在延後數月推出智能擴音器HomePod後，終於確定HomePod將於本周五（二十六日）開始接受預訂，下月九日上市。首批Homepod只在英美推出，香港的蘋果迷仍然要等待。

　　HomePod定價三百四十九美元（二千七百二十三港元）起，是首部結合了智能助理Siri的無線擴音器，搭載A8處理晶片、高震幅的低音喇叭與訂製播放器，底部有七個號角色高音波束成形揚聲器陣列，每個都可單獨驅動，還有六個麥克風陣列可以揚聲降噪，並具備空間感知技術，調整音場的正確方向，來強化播音效果。根據蘋果二十四日的公佈，首批HomePod只在美國、英國和澳洲發售，春季再在法國及德國推出。分析認為，蘋果的智能擴音器較遲起步，HomePod是要挑戰亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）等對手的同類產品。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd