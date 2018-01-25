  • 2018年1月25日 星期四
  • 16º
  • 79%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 國際

﻿南加州華裔生獲「小諾貝爾獎」

2018-01-25 列印
　　美國華裔學生一向在數理方面有驕人的成績。就讀南加州高中十二年級的華裔學生吳邁克，本月初獲選美國「雷傑納隆科學獎」（Regeneron Science Talent Search）的三百名入圍學生之一，這個科學獎一向被譽為「小諾貝爾獎」，全美共有超過一百名華裔學生獲得獎學金，超過獲獎總人數的三分之一。吳邁克更收到二○一八學年哈佛大學提前錄取的通知書，可說是雙喜臨門。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd