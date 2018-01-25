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﻿NASA被指隱瞞直播有UFO

2018-01-25 列印
　　美國太空總署（NASA）的網站，近年以直播形式，讓世界各國民眾收看國際太空站的實時情況，但不只一次出現疑似不明飛行物體（UFO），而往往又同時出現中斷直播，令人認為美國太空總署與美國國防部一般隱瞞UFO存在。近日，一段二○一六年的國際太空站直播片段，再度引起網民熱議。

　　有關片段從國際太空站拍攝，期間可見在大約三百多公里外，有一個大型的金黃發光物體。就在物體出現不久，太空總署就以「技術問題」為由停止直播。有熱衷研究外星人的網站「Streetcap1」認為，相信該發光物體是一個「圍繞地球飛行的巨型不明飛行物體」，認為太空總署是故意中斷直播。
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