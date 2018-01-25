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﻿特朗普曾搭上艷星 付百萬元作「掩口費」

2018-01-25 列印
　　美國總統特朗普被指曾與成人片女星有染，更在大選前向她支付了十三萬美元（約一百零一萬港元）作保密協議。原定會隨夫到瑞士出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）的梅拉尼婭，則突然取消行程；其發言人周二亦證實事件。

　　外媒在上星期爆料指特朗普在前年大選前，曾透過律師向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付「掩口費」，以阻止她公開與特朗普的性關係。而梅拉妮亞事後一直沒有發表任何回應，直至本周二（二十三日），其發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，梅拉妮婭不會跟隨特朗普訪問瑞士。

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