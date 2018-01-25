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﻿安倍下月出席平昌冬奧開幕禮

2018-01-25 列印
　　日本首相安倍晉三將出席下月舉行的平昌冬奧會開幕禮，以修補日韓關係。南韓總統文在寅多次表明，希望安倍能出席開幕禮。日本首相安倍晉三周三表示，希望出席下月舉行的南韓平昌冬奧開幕禮，並有意與文在寅會面，親口表明不會接受韓方就慰安婦協議，提出的額外措施，並要求對方撤走少女像。

　　安倍晉三本周接受《產經新聞》訪問時表示，若果條件容許，他有意出席平昌冬奧開幕禮，為日本的運動員打氣，他並表示，希望在出席冬奧開幕儀式的同時跟南韓總統文在寅會面，親口向文在寅表達日本對於慰安婦協議的立場，要求南韓履行二○一五年底簽署的慰安婦協議，並撤走象徵慰安婦的少女像。

  有報道指，安倍亦計劃跟文在寅討論北韓問題。

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