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﻿肯塔基州校園槍擊 兩學生死17傷

2018-01-25 列印
　　美國肯塔基州發生校園槍擊案，造成兩名學生死亡，另外十七名學生受傷，槍手事後被捕。警方封鎖馬歇爾縣高中調查，停車場留有師生逃走時留下的背包與鞋。

　　事發於當地周二（二十三日）上午近八時，馬紹爾郡學校當時仍未上課，一名十五歲高中男學生用手槍向其他人開槍，最少擊中十四名學生，一名十五歲女生當場死亡，另一名男生送醫後不治，其中六名傷者由直升機送醫治療。消息指，當地警方在案發十五分鐘後將槍手制服。據報，槍手是單獨犯案，一度畏罪企圖自殺，暫時未知他動機。報道又指，事發時學生聽聞槍響後紛紛逃離現場，校園在事發後封鎖。

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