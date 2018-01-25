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﻿「通俄門」調查 美司法部長被問話

2018-01-25 列印
　　美國司法部證實，司法部長塞申斯上星期曾經就「通俄門」接受特別檢察官米勒的辦公室人員問話，歷時幾個小時，是首次有特朗普內閣官員就「通俄門」接受問話。美國總統特朗普表明，不擔心塞申斯接受問話。

　　司法部發言人沒有透露問話詳情，包括塞申斯有沒有向米勒提供文件或信件。塞申斯的律師亦拒絕置評。外界相信問話其中一個重點是塞申斯在特朗普辭退時任聯邦調查局局長科米的角色。美國傳媒報道，調查團隊希望藉問話，了解塞申斯在前年大選期間與時任俄羅斯駐美大使基斯利亞克的會面詳情，以及塞申斯是否曾與特朗普前競選團隊外交政策顧問帕帕佐普洛斯有任何交流。



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