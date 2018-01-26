﻿「豬小肚包雞」創先河 法菜教主名菜傳世

被譽為「法國菜教主」的廚神博古斯（Paul Bocuse）日前與世長辭，享年九十一歲。他一生桃李滿門，是唯一保有米芝蓮三星榮譽逾半世紀的大廚。博古斯作為「新派法國菜」始祖，將法國菜化繁為簡、同時講究健康飲食，其傳世名菜中，以「豬小肚包布雷斯雞」及「酥皮湯」最有創意，最受食客讚賞，前一款與中國人的「豬肚包雞」更有幾分神似。



博古斯烹煮的「豬小肚包布雷斯雞」（Poularde de Bresse en vessie），頗具中國菜特色，中國人早就以其他食才包裹全雞，慢煮成美食，好像客家人的豬肚包雞「鳳凰投胎」以及「叫化雞」，與「豬小肚包布雷斯雞」有異曲同功之妙。在其餐廳吃「豬小肚包布雷斯雞」，必引起客人行注目禮，因這道菜賣相如一個大氣球，非常矚目，而製作獨特，把鵝肝、松露及調味料釀在布雷斯雞內，再以豬小肚、即豬的膀胱包着綁緊，以靚雞高湯慢煮而成。布雷斯雞顧名思義在法國東部布雷斯區自然養殖，肉質美味而成本高昂，法國人只在節日才享用。



為前法總統炮製「黑松露酥皮湯」



博古斯另一道菜「黑松露酥皮湯」（Soupe Aux Truffes Noires V.G.E.）較為港人熟悉，是當年專門為法國時任總統德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）精心炮製。一九七五年，德斯坦向他授勳，博庫斯在愛麗舍宮親自主理晚宴招待答謝，由於他發現一款可口的松露，並品嚐了一名廚師朋友的鵝肝松露酥，想到將二者合而為一，招待德斯坦，自此成為他最拿手及著名的美食之一。可見作為一位名廚，創意和手藝是缺一不可。



居港法名廚曾獲「廚神」指點



不少港人喜吃法國菜，也有曾受博古斯啟蒙的法國名廚。EPURE法國餐廳行政總廚Nicolas Boutin接受本報訪問時稱，博古斯是名副其實的法國菜「教皇」，在世界各國有無數傳人，自己當年也曾獲廚神指點一二。Nicolas指出，法國菜在上世紀六、七十年代經過博古斯的革新，除了菜式本身得到提升之外，就連賣相、餐管理方式、廚師地位亦獲提升。



Nicolas Boutin憶述，在一九九三至九四年他在里昂著名餐廳Trois Gros任廚師時，多次受教放博古斯。他指博古斯很關心後輩，除了指點廚藝之外，不時請他們飲咖啡。對於博古斯的廚藝會否失傳，Nicolas Boutin並不擔心，因為其兒子Jerome與父親一起打理餐廳，且盡得父親真傳，加上博古斯徒兒無數，有信心這位名廚的手藝，可以繼續延續下去並發揚光大！



