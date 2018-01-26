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﻿米蘭火車出軌　三死數百傷

2018-01-26 列印
　　意大利米蘭近郊當地星期四(二十五日)早上發生火車出軌意外，造成最少三人死亡，十人重傷，另外約一百人受傷。

　　事發於當地時間周四早上約七時，一列由克雷莫納（Cremona）開往米蘭加里波第港（Garibaldi Port）的火車，在距離米蘭約四十公里時出軌，當時列車在特雷維格里奧（Treviglio）及皮奧爾泰洛（Pioltello）兩站之間，暫時未知事故原因。

　　消防員及警方其後到達現場，協助救出被困乘客。

　　當地警方表示，發生意外的列車共六節車廂，由於車廂受損嚴重，事後有乘客被卡在車廂內等待救援。

　　消息指，該事故造成三名乘客死亡、十人重傷，百餘名乘客受波及有輕傷，送往鄰近醫院接受治療。

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