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﻿性侵體操運動員 美隊醫判監175年

2018-01-26 列印
　　被控性侵犯年輕女性包括多名奧運選手的美國奧運體操隊前隊醫納薩爾（Larry Nassar），被法官重判入獄四十年至一百七十五年，連同早前他被控管有兒童色情物品被判監六十年，即變相終身監禁。他還牽涉其他更多性侵犯案件，預料會於下周判刑。

　　五十四歲的納薩爾承認十項性侵犯控罪。雖然他在庭上發言時向受害人道歉，但法官指他毫無悔意，有生之年都要在黑暗中度過。女法官阿基莉娜對納薩爾說：「我判處你入獄最高一百七十五年，猶如簽署死刑執行令。你無資格再離開監獄。」

　　主控官形容納薩爾可能是「歷史上犯案最多的孌童癖犯人」。　

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