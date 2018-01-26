﻿願配合「通俄門」調查 特朗普首作承諾

美國總統特朗普周三表示，他樂意在宣誓之下，接受調查「通俄門」醜聞的獨立檢察官米勒問話。今次是自從「通俄門」醜聞爆發以來，特朗普首次公開作出這樣的承諾。



特朗普與白宮幕僚長凱利一同會見記者時，發表上述言論。他說：「其實，我很期待。我會在宣誓之下接受問話。」他指出，關於進行問話的確實日期及其他相關事宜，由他的律師團隊去決定，他個人是願意配合的。雖然特朗普一直以來都保證會與米勒的調查團隊合作，以查出事件真相，但白宮官員和特朗普在國會內的盟友不斷攻擊調查團隊的公信力。在這之前，當特朗普被問到會否接受問話時，他支吾以對，刻意迴避。



