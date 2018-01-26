  • 2018年1月26日 星期五
  • 17º
  • 89%
熱門： 潑粥養殖場馬拉松浸大奧斯卡

日報新聞 > 國際

﻿要求女侍應穿緊身衣 慈善基金涉性騷擾

2018-01-26 列印
　　據報，英國《金融時報》日前派出卧底記者調查，上周四晚間在倫敦多切斯特酒店舉行President's Club慈善晚會，這個倫敦社交界年度盛會，三百多名受邀者全部都是來自政界、商界和金融界的男性。主辦單位同時聘請一百三十名外貌娟好的女侍應，並要求她們穿上緊身衣服，並需要簽署保密協議。當晚不少客人性騷擾侍應，賓客對她們上下其手、要求發生性關係等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd