﻿網紅嬲嬲貓贏官司！ 肖像被濫用獲賠554萬

經常露出嬲嬲樣而在網上爆紅的貓貓「他他醬」在美國一場版權官司中，獲加州聯邦法院裁定勝訴，獲得七十一萬美元（約五百五十四萬港元）賠償。



代表「他他醬」的「暴躁貓公司」（Grumpy Cat Ltd.）控告美國咖啡公司Grenade侵犯「他他醬」的肖像權。在雙方的協議下， Grenade本來只可以使用「他他醬」的肖像宣傳其「Grumppuccino」凍飲，但該公司卻擅自使用「他他醬」宣傳其他產品。「他他醬」的主人於二○一二年在社交網站發佈牠的照片，只見牠經常露出嬲爆爆的樣子，受到網民喜愛，在網上爆紅。



