﻿紐西蘭愛心婦發起織冷衫送暖

紐西蘭女總理賈辛達‧阿德恩（Jacinda Ardern）日前宣佈有喜，預產期是今年六月。一名婦人趁這個機會發起一場織冷衫運動，為慈善團體和有需要的人送上溫暖。今次活動發起人是在美國定居的紐西蘭婦人麥克拉肯（Heather McCracken）。她在Twitter開了一個名叫「為賈辛達織冷衫」（KnitForJacinda）的帳號，呼籲其他人加入，把他們織好的冷衫送給慈善機構。



消息在網上傳開，許多人都加入，紛紛並在網上分享他們的製成品，包括冷衫、冷帽和冷頸巾。麥克拉肯稱，她不知道有多少人響應，但她已經感到十分高興。



