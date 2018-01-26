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﻿為「選美」獎金 12駱駝打Botox被DQ

2018-01-26 列印
　　沙特阿拉伯首都利雅德近日舉行駱駝節，有十二隻駱駝因為「整容」而被取消資格。由於勝出者可獲得高達三千一百八十萬美元（約二點四億港元）巨額獎金。有參加者為此無所不用其極，竟然向參賽駱駝打肉毒桿菌（Botox）改善外觀，其中十二頭駱駝被發現後遭取消資格。

　　據報道，參賽的駱駝被發現在嘴唇、鼻子、上唇、下唇，甚至下巴注入肉毒桿菌針。飼養員透露：「此舉可以令牠們頭部更飽滿脹大，當駱駝走進會場時，令人驚歎『牠擁有大頭、厚唇和巨鼻』。」駱駝的「選美」標準包括牠的身高、形狀和駝峰位置，還有完整和下垂的嘴唇。「國王駱駝節」為期二十八日，由於獎金豐富，每年都有不少參賽者作弊。

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