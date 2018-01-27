﻿南韓醫院大火 37死131傷

南韓東南部密陽市一所醫院周五清晨發生大火，死亡人數增至三十七人，另有一百三十一人受傷，當中十八名傷者情況嚴重。這是南韓近十多年最嚴重的火警災難，也是一個月內發生的第二宗大火。大火在約三小時後撲熄，警方及消防正調查火警起因。



事發於當地時間周五（二十六日）早上約七時三十五分，慶尚南道密陽市內的世宗醫院一樓的急症室突然起火，火勢猛烈並迅速蔓延。當局派出大批消防車和消防員到場，整幢醫院已陷入火海，消防部門其後證實有三十七人喪生。