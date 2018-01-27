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﻿特朗普收回決定 不革除米勒職務

2018-01-27 列印
　　美國傳媒報道，總統特朗普去年六月曾要求革除「通俄事件」特別檢察官米勒的職務，但在白宮法律顧問麥克格恩反對及威脅辭職下，特朗普最終收回決定。這項報道再度掀起外界對特朗普試圖干預獨立調查的疑慮。

　　《紐約時報》周四引述四名消息人士指，米勒上任特別檢察官只有短短數星期，特朗普已有意開除他。據悉，特朗普提出數個理由，包括米勒與欠交自己旗下高爾夫球會的會費；又指米勒曾與他女婿、白宮顧問庫什納在同一間律師行工作，可能牽涉利益衝突，以及米勒曾應徵出任聯調局局長。

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