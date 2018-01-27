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﻿美新移民政策 180萬人料獲居留權

2018-01-27 列印
　　美國白宮表示，總統特朗普正草擬一項新移民政策，讓一百八十萬名非法移民，獲得公民身份，來換取民主黨在國會支持撥款二百五十億美元興建美國接壤墨西哥邊境的圍牆。

　　據美國傳媒報道，特朗普一名幕僚與共和黨人進行電話會議時，透露這項醞釀中的政策，白宮形容今次的計劃是「讓步」和「妥協」，希望國會通過一筆總值二百五十億美元的撥款，在美國與墨西哥接壤的南方邊境，興建圍牆。政策涉及的一百八十萬名非法移民，當中約七十萬被稱為「追夢者」的年輕非法移民，大部份是童年偷渡到美國的拉丁美洲人。
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