﻿特朗普借梵高名畫被拒 館長︰不如借18K金馬桶

美國傳媒報道，總統特朗普及夫人梅拉妮亞，去年打算向紐約古根漢博物館，借用館內所收藏的一幅梵谷名畫，為白宮裝飾，卻遭博物館女館長拒絕，這名女館長更嘲諷地提出反建議，指可以出借一座由意大利藝術家製作的十八K金馬桶。她在回覆白宮的電郵指，馬桶可以長期借用，更會提供安裝和保養指引。白宮未有回應事件。



據《華盛頓郵報》報道，白宮商借的是梵高十九世紀畫作《雪中風景》，主題是一名男子和他的狗狗在原野上散步。但曾公開批評特朗普的女館長斯佩克特（Nancy Spector）堅拒畫作外借，反而提出可向特朗普夫婦借出由意大利藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）製作的K金馬桶，並答允可作長期外借。該馬桶名為「美國」，據說靈感來自特朗普參選總統的決定，用以譏諷美國人貪婪天性。