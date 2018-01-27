﻿以色列發現 最早人類遺骸

以色列挖出非洲以外地區最古老的現代人遺骸，證明人類遷移出非洲的時間，比之前認為的還要早約五萬年。以色列的米斯利亞洞穴發現一塊頜骨和幾顆牙齒的臉部遺骸化石。米斯利亞洞穴是卡梅爾山幾個史前洞穴之一。



美國《科學》期刊的研究報告指出，這些化石約有十七萬四千年至十八萬八千年歷史。目前為止，非洲以外地區發現最早的現代人化石，估計年代約為九萬年至十二萬年前之間。研究報告的共同作者、賓漢姆頓大學人類學教授夸姆說：「米斯利亞化石真是令人興奮的發現。這是目前為止最清楚的證據，證明我們的祖先最早遷移出非洲的時間，比我們之前相信的還要早得多。」考古學家認為，這項發現將徹底改變近代人類演化的概念。