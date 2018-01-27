美國《科學》期刊的研究報告指出，這些化石約有十七萬四千年至十八萬八千年歷史。目前為止，非洲以外地區發現最早的現代人化石，估計年代約為九萬年至十二萬年前之間。研究報告的共同作者、賓漢姆頓大學人類學教授夸姆說：「米斯利亞化石真是令人興奮的發現。這是目前為止最清楚的證據，證明我們的祖先最早遷移出非洲的時間，比我們之前相信的還要早得多。」考古學家認為，這項發現將徹底改變近代人類演化的概念。
以色列發現 最早人類遺骸
美國《科學》期刊的研究報告指出，這些化石約有十七萬四千年至十八萬八千年歷史。目前為止，非洲以外地區發現最早的現代人化石，估計年代約為九萬年至十二萬年前之間。研究報告的共同作者、賓漢姆頓大學人類學教授夸姆說：「米斯利亞化石真是令人興奮的發現。這是目前為止最清楚的證據，證明我們的祖先最早遷移出非洲的時間，比我們之前相信的還要早得多。」考古學家認為，這項發現將徹底改變近代人類演化的概念。
冷鋒下周再襲 濕冷易播毒 四校爆流感 疫苗瀕清倉
流感襲全城！繼前日兩名港澳幼童不幸染病死亡後，再有一宗兒童感染乙型流感併發敗血性休克，一度留醫深切治療部；另有四所幼稚園及小學爆發流感，近七十名學生請病假。病毒肆虐之際，寒流下周再襲港，最低氣溫攝氏八...
2018-01-27
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唱國歌與日警起衝突 中國客滯留成田機場
日本東京近日因大雪令不少航班延誤，當中，一百七十五名中國遊客周三（二十四日）晚因不滿客機延誤，滯留日本成田機場，與當地警方發生衝突，期間乘客一度合唱國歌抗議。中國駐日本大使館網站發佈消息稱，滯留旅客已於周五（26日）凌晨順利返回上海，不過有一名旅客因與工作人員發生衝突，被成田機場警察帶走調查。使館已經要求警方依法公正處理、切實保障當事人的合法權益。 涉事班機為捷星日本航空航班GK35，由成田機場飛往上海浦東機場，原定當地時間周三（二十四日）晚九時四十五分登機，但因為上海天氣原因，航班延遲二十四小時起飛。 有中國遊客表示，當時已是凌晨時分，要解決住宿及交通都有問題。有遊客指，...
2018-01-27
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冷戰以來最危險 末日鐘撥快半分鐘
面對全球氣候變化及核武威脅，加上美國總統特朗普行事難以預計，美國《原子科學家公報》（Bulletin of Atomic Scientists）今年將《末日鐘》（Doomsday Clock）撥快半分鐘，只有兩分鐘便到「午夜」，是冷戰以來最危險的情況。 根據設在芝加哥的原子科學家周四（二十五日）公報，末日時鐘象徵人類有多接近毀滅世界的危機，今年再撥快三十秒後，已是冷戰以來最接近世界末日的一次。原子科學家公報主席兼執行長布朗生（Rachel Bronson）指，在今年的討論中，核子議題再度成為焦點。她提到北韓發展核武、美俄糾紛、南海爭議等問題，令各國可能擦槍走火引發核...
2018-01-27
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西貢栢濤灣 坐享山海雙景
西貢有「香港後花園」之稱，不少人都嚮往那裏遠離繁喧的環境，私隱度高。今次便為大家精選栢濤灣一座洋房，實用面積3,126方呎，四套房設計，另設有千方呎花園，坐享山海雙景，令人心境舒暢。 栢濤灣位...
2018-01-27
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港股收復失地升穿33000
港股只是在周四調整了一天，昨天又再次炒上，不但收復周四失地，並且一舉升穿33000點大關收市。恒生指數收市報33154點，升499點，相當於1.5%升幅，並再創新高，而港股表現亦是亞洲主要股市當中最佳。大行唱好，內銀股成為升市火車頭，建設銀行（939）暴升5.6%，收市報9.05元，創歷史新高。建行連同工商銀行（1398）以及中國銀行（3988），三大內銀合共推高恒指283點。 資金蜂擁入市，大市總成交錄得1799億元，仍然處於高水平。即月期指日間收市報33154點，與現貨平水，升474點。國企指數收市報13723點，升335點，相當於2.5%升幅。以今個星期合計，恒指累積...
2018-01-27
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晏菲路擺陣 紅鋒再起
沙迪奧文尼去年年底鬧入球荒，新一年即重拾射門鞋，獲領隊高普點名讚揚。加上利物浦主場威力一向有保證，此子今晚英格蘭足總盃第四圈迎戰客戰表現奇差的西布朗，勢率隊一吐上場英超意外敗陣的烏氣，讓球主客和讓兩球「主勝」放心捧。 （ViuTV99台、now633台周日凌晨3:45直播） 去年十二月，沙迪奧文尼經歷低潮，連續四場英超未有進帳，幸踏入一八年尋回射門觸覺，於聯賽對般尼和曼城各入一球率紅軍取勝。高普大讚愛將道：「他這兩球士哥均十分美妙，我不認為世上有很多球員能做到。」 紅軍雖然上場英超意外作客0:1負史雲斯，但各戰線近四次作東全勝兼入十三球。相反，西布朗不同賽事近十場客...
2018-01-27
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手袋‧童裝 新年優惠今日開催
拜年當然要着得光鮮得體，Zoey及囝囝Damian今期精選多款三折潮牌手袋、銀包、飾物給各位好姊妹，價格吸引，就連童裝亦有超筍優惠，一於齊齊扮靚過新年。 錢包款式齊 過新年買銀包是傳統習慣，今次減價...
2018-01-27
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首位華人奪「Billboard偶像大獎」 杜德偉訂酒店房「造人」慶功
下月就56歲嘅杜德偉（Alex），前年10月老來得子榮升人父，囝囝乳名「AJ」(Alex Junior)，美魔男事業近日亦創高峰，獲頒「Billboard Radio偶像大獎」，成為首名華人獲此獎項，...
2018-01-27
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巴士的點評——《華盛頓共識》用完即棄
達沃斯世界經濟論壇正在舉行，全球主要國家領袖都會出席，被視為反全球化領袖的美國總統特朗普將發表演說，成為焦點。 歐盟、中國和印度等大國都一律擁抱全球化自由貿易政策，而特朗普上台之後，即改弦更張，推動「美國優先」政策，撕毀了多條自由貿易協議，大家都想看看他怎樣自圓其說。 在達克沃斯會議召開前夕，特朗普還在開打貿易戰，計劃對洗衣機、太陽能電池和滌綸紡織品等入口產品開徵懲罰性關稅。近期，美元匯價亦連番急挫，隨著特朗普以弱美元激勵出口的政策方向前進。可能是美國的弱美元政策太過成功，特朗普在達沃斯發表演說前夕，也要出出口術，接受傳媒訪問時說美元會隨著美國經濟愈來愈強，稍為支持一下美元...
2018-01-27
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大籐王捨難取易
史卓豐跑畢今次賽事後便要停賽兩日，明戰雖然僅得三匹座騎，可是貴精不貴多，其中「大籐王」和「競駿千里」近績不差，他表示希望兩駒都能交出表現，最理想當然是起個孖。 「大籐王」季初三戰全勝，目前評八十五分，本來可以跑上周日的香港經典一哩賽，但最終卻選擇在今戰增程跑千八米，史卓豐解釋：「此駒當然夠分競逐經典一哩賽，暫時不與高分對手硬碰，是希望讓牠保持正常進度。剛戰牠受慢步速影響，且直路上大部分途程找不到空位，以至姍姍來遲，敗得相當不值。今次跑千八米理應可以勝任，有望收復前失並取得季內第四場頭馬。」 至於苗廄的「競駿千里」今季受傷患影響，所以延至上月低才首次出賽，不過初出已跑第五，反...
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