﻿澳洲發現 瀕危紅斑點長手魚

澳洲一個科學家團隊日前宣佈，他們在塔斯馬尼亞（Tasmania）東南部水域發現瀕危物種的紅色斑點長手魚種群，科學家早年認為該種魚類僅剩下十至四十條，今次發現令估計的數量增加一倍至最多八十條。



斑點長手魚，特徵就是長了「手」，所謂的「手」其實是指的牠們腹部的魚鰭長得像手，而且很多時候在海牀上會「步行」覓食，是世界上最罕有的魚類之一。目前已知的長手魚有十四種，其中紅色長手魚體形很小，長度一般不超過十厘米。由於很少遊動，它們一生的活動範圍只相當於兩個網球場。它們產卵量極低，現在瀕臨絕種，只曾出現於阿普爾島（Apple Isle）的東南岸。