﻿印度漢自拍遭火車撞傷

為自拍可以去到幾盡？印度一名男子為了自拍，竟站在火車軌旁，但未知是否由於距離計算出錯，導致他被火車撞倒受傷。印度傳媒報道，一名男子於上周日，站在海德拉巴的Bharat Nagar火車站附近的火車軌旁，並用手機自拍。當火車靠近時，他的朋友也察覺到危險並叫他離開，但該男子仍然站在原地，更伸出右手，結果被火車撞飛。警方接報後趕往現場，將男子送院治療，男子受了重傷但沒有生命危險。