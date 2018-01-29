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﻿特朗普周三發表 任內首份國情咨文

2018-01-29 列印
　　美國總統特朗普將於當地時間周二晚（香港時間周三早上），發表其任內首份國情咨文，內容備受外界關注。據外媒早前事先取得的內容指，國情咨文的主題為「一個安全、強大及令人自豪的美國」，預料會重點談及經濟與稅改、移民、貿易、恐怖主義及全球威脅等題目。

　　據悉，特朗普會在演說中提及上任以來的多項成就，如股市屢創新高、失業率為十七年來最低、非法入境人數創十七年來新低等。他又言，要令美國成為一個安全、強大及令國民自豪的國家。分析指出，特朗普的支持度是美國史上最低，且其達成的立法成就亦不多，故若他可在國情咨文中，表達出兩黨和解的意願，將國家利益放於個人利益之前，或可扭轉現時對他不利的形勢。



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