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﻿巴黎決堤老鼠湧出溝渠

2018-01-30 列印
　　在法國首都巴黎，塞納河的水位連日上漲，市郊部份地區更出現決堤，已上升至接近六米，比正常水位高出超過四米。巴黎及周邊地區有一千五百名居民要疏散，另有一千多戶停電，羅浮宮底層和數個公園亦暫停開放。有居民不滿當局事前未警告就截斷供電和暖氣。

　　政府已關閉塞納河附近的一些道路及行人道，部份高速公路也封閉塞納河出口，河畔居民苦於無車回家。部份建築物的地下室已出現滲水問題，大批老鼠湧出溝渠，令市民擔心出現鼠患。

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