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﻿威尼斯嘉年華 萬人空巷

2018-01-30 列印
　　威尼斯嘉年華二十七日（上周六）在運河上熱鬧揭幕，一艘艘意大利傳統划船貢多拉，幻化成飛馬等各種特殊造型，在已故意大利名導費里尼的電影配樂中，搭載吞火人等特技演員登場，讓現場一萬一千名觀眾看得目不轉睛。不過，今年警方以公共安全為由限制開幕式觀眾人數，數千名遠道而來的遊客被擋在會場外氣得破口大罵。威尼斯嘉年華向來以各式華美面具為號召，活動期間從即日起到二月十三日為止。

　　當地的嘉年華活動歷史悠久，最早於十一世紀舉行，當時歷時兩個月，但到十八世紀後活動逐漸式微。到一九七九年，威尼斯嘉年華又捲土重來，並開始以各種華美面具吸引遊客到來參與，現已成為全球最著名的嘉年華之一。

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