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﻿梅拉尼婭打破傳統 與嘉賓步入國會山莊

2018-02-01 列印
　　今次美國總統特朗普發表任內首份國情咨文，第一夫人梅拉尼婭打破傳統，未有陪伴總統前往國會山莊，而是選擇與嘉賓一起步入國會山莊。而今次亦是特朗普傳出曾支付掩口費予色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）的醜聞後，梅拉尼婭首次踏上公眾舞台。丹尼爾斯周二在特朗普發表國情咨文前，發表聲明，聲稱與特朗普從未發生過婚外情。

　　梅拉尼婭穿上一襲米白色Christian Dior長褲套裝，配上白色D&G襯衣，腳踏Christian Louboutin高跟鞋，在國會山莊現身。

  據梅拉尼婭的發言人指，梅拉尼婭今次提早與嘉賓前往國會山莊，他們到達後，梅拉尼婭就會與副總統彭斯的夫人一起「熱情招待」賓客。

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