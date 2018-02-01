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﻿南韓滑雪代表團 往北韓聯合訓練

2018-02-01 列印
　　南韓統一部表示，南韓四十五人滑雪代表團按照原定計劃，星期三（三十一日）上午乘坐包機，前往北韓的馬息嶺滑雪場，與北韓運動員展開兩天的聯合訓練。統一部在聲明中指出，這個代表團中包括了三十名運動員，當地時間周三早上十時從襄陽國際機場搭乘包機前往北韓的元山機場。一名南韓統一部官員告訴路透社，代表團搭乘的是韓亞航空的包機，以避免違反美國對北韓的制裁措施。但這位官員並未提供細節。

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