  • 2018年2月1日 星期四
  • 60%
熱門： 寒潮炸彈大帽山藍月亮羽絨

日報新聞 > 國際

﻿拖慢舊款iPhone 蘋果受查涉違法

2018-02-01 列印
　　美國蘋果公司承認拖慢舊款iPhone的運行速度，並作出道歉，但事件未結束。有消息稱，美國當局正就蘋果涉嫌拖慢舊款iPhone處理器運行速度展開調查。

　　據《華爾街日報》及彭博新聞報道，美國司法部及證券交易委員會，正調查蘋果是否違反證券法。

  在去年十二月，博客網站測試揭穿蘋果公司的秘密做法後，蘋果道歉。蘋果拖慢較舊款iPhone手機運行速度的做法，被指目的在於推動新型號手機銷量，被議員訓斥，法國等歐洲國家正調查並對蘋果展開一連串訴訟。司法部及證券交易委員會拒絕就事件置評。蘋果並無作出回應及評論。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd