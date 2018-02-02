﻿美日研發防空飛彈 試射再度失敗

香港推行控煙政策多年，成效不理想，申訴專員公署主動調查，揭發部份食肆任由食客吸煙，情況普通，但控煙辦顯得束手無策。香港控煙工作不能虛有其表，須認真改進，不能容忍「上有政策，下有對策」的現象持續。 法定禁止吸煙區自○七年起擴大，涵蓋室內及部份戶外處所，在食肆內吸煙，肯定違例。然而入夜之後，尤其在深夜時份，不少食肆對客人公然吸煙視若無睹，原因之一，食肆不想得失客人，為求生意，忍得就忍。也有無良食肆「明知故犯」，深夜見控煙辦不執勤，隔開部份地方，讓客人吞雲吐霧，無法無天。 食肆無意也有，明知故犯也好，都反映他們不怕當局執法，原因是執法人員較少在深夜突擊出動。申訴專員公署調查發現，...

2018-02-02