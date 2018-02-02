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﻿美日研發防空飛彈 試射再度失敗

2018-02-02 列印
　　美國官員表示，美日共同研發的標準3型（SM-3 Block IIA）防空飛彈，當地星期三（三十一日）在夏威夷試射失敗，未能攔截目標。這是該型號飛彈不到一年內第二次試射失敗。

　　美國傳媒報道，飛彈防禦署發言人萊特（Mark Wright）在聲明中表示，試射是在考艾島（Kauai）的太平洋飛彈試射場（PMRF），以陸基神盾系統進行。萊特指出，星期四試射的是一枚標3（SM-3 Block IIA）飛彈，由雷神公司（Raytheon）研製，主要用以攔截中遠程彈道飛彈。這款飛彈是由美國與日本共同研發，除去年二月試射成功外，去年六月與星期三的試射均失敗。

　　據飛彈防禦署表示，美國目前已在這個系統上花了近二十二億美元，日本則投入了約十億美元。

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