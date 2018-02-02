﻿美體操隊狼醫 性侵265人

因性侵犯多名女運動員上周被判監長達一百七十五年的美國體操隊前隊醫納薩爾，周三（三十一日）再就被指在密歇根州一間體操中心性侵多名女子的指控，接受另一次聆訊。法官指，至今有二百六十五人指控納薩爾性侵。



納薩爾周三在密歇根州夏洛特的法院，就發生在伊頓縣一間由奧運代表隊教練營運的體操中心的三宗性侵犯案應訊，近三十名女性當面指控納薩爾。法官在聆訊一開始就宣佈，這次聆訊中的受害者多達二百六十五人，包括上一次聆訊中的一百五十六名受害者。受害人托馬肖指︰「你對我做的事情是扭曲的。」



