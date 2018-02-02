納薩爾周三在密歇根州夏洛特的法院，就發生在伊頓縣一間由奧運代表隊教練營運的體操中心的三宗性侵犯案應訊，近三十名女性當面指控納薩爾。法官在聆訊一開始就宣佈，這次聆訊中的受害者多達二百六十五人，包括上一次聆訊中的一百五十六名受害者。受害人托馬肖指︰「你對我做的事情是扭曲的。」
美體操隊狼醫 性侵265人
納薩爾周三在密歇根州夏洛特的法院，就發生在伊頓縣一間由奧運代表隊教練營運的體操中心的三宗性侵犯案應訊，近三十名女性當面指控納薩爾。法官在聆訊一開始就宣佈，這次聆訊中的受害者多達二百六十五人，包括上一次聆訊中的一百五十六名受害者。受害人托馬肖指︰「你對我做的事情是扭曲的。」
久石讓港開騷 門票癲炒至萬八元 宮崎駿御用音樂大師
宮崎駿卡通電影（左圖）的御用作曲家久石讓，五月來港舉行三場音樂會，門票昨早開售，十分鐘內售罄，網上火速出現炒賣，有人以一萬三千多元出售一張門票，較原價貴近十三倍；有大律師指，炒賣門票屬違法行為。 6...
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英為脫歐後貿易鋪路 文翠珊無簽「帶路」備忘錄
英國首相文翠珊正在北京進行為期三天訪問，中國商務部稱，中英將簽署九十億英鎊（約九百九十億港元）經貿合作協議，涉及「 一帶一路」等多個領域。但英國官員證實，文翠珊此行並沒有簽署「一帶一路」諒解備忘錄。 正在中國訪問的英國首相文翠珊，昨日早上在北京參觀了中國農業科學院，中午在英國大使館出席文化活動，下午與丈夫及隨行人員到故宮參觀。文翠珊訪華之際，中國商務部新聞發言人高峰昨稱，中英將簽署九十億英鎊經貿合作協議，涉及「 一帶一路」建設、金融、農業、科技等多個領域，雙方還同意共同建設雄安金融科技城和青島中英創新產業園。文翠珊表示，歡迎一帶一路倡議提供的機會，強調英國是中國天然的合作夥...
2018-02-02
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無依長者11死三傷 札幌老人中心陷火海
日本北海道札幌市一間專門收容低下層高齡人士的老人中心周三（三十一日）深夜發生大火，當局證實有十一人死亡，五人獲救，警方正調查起火原因。這是日本近年發生的其中一宗最嚴重的火災。 據日本放送協會 (NHK...
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂角涌南豐新邨11座低層D室，面積516方呎，3房間隔，景觀開揚，以839萬元易手，呎價為16260元，屬市價水平。據悉，原業主...
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美三月加息料通脹升溫 恒指全日走低 回吐245點
繼前日港股臨收市拗腰抽升之後，恒指昨日二月開局近乎全日低走，恒指雖高開63點，惟之後跟隨A股向下，回吐245點，收報32642點。連日來撐起大市的中資金融股，昨日股價均受壓，國際金融股同樣拖低大市，單計友邦（1299）已推低恒指65點。相反，內房股逆市造好，中海外（688）和華潤置地（1109）同漲逾3.7%，為昨日表現最好的兩隻藍籌股。 恒指昨早高開63點，其後曾升161點，已見全日高位33048點；午後跌勢加劇，主要跟隨A股向下，並以接近低位收市，收報32642點，跌245點，成交額1545億元。 中資金融股昨現回吐 連日來撐起大市的中資金融股，昨日出現回吐，建...
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科隆谷低反彈 回巢兵捕蜂
德甲包尾大幡科隆歇冬後表現回勇，近三輪兩勝一和，回巢射手泰路迪乃一大功臣。今晚聯賽坐鎮主場遇上近況平平兼有主力相繼離隊的多蒙特，此子有力領軍爆冷取勝，冷敲接近四倍的主勝。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 科隆近期戰績大幅改善，一月德甲戰火重燃後三場不敗，除了有賴上月才上任的教練魯芬碧克，第二度效力的泰路迪也是功臣之一。這名德國前鋒近三場德甲收錄三球，加上該隊過往於德甲地頭遇上「蜜蜂軍團」特別醒神，近三次交鋒錄得兩勝一和，今場夫添出擊有機會爆大冷全取三分。 多蒙特衰氣纏身 相反，多蒙特歇冬後表現令人失望...
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外脆內軟 蒸心烘烤美味多士
別以為烘多士很簡單，要做到外脆內軟口感，絕不容易，秘訣在於「蒸」！最近有品牌推出全新蒸氣多士焗爐，利用蒸氣及溫度控制技術，既可補充麵包水份，蒸烤功能亦令所烘麵包外脆內軟，美味可口！文：阿卓爸爸圖：Ga...
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激讚未婚夫「超過100分」 阿嬌春風滿面報囍︰下一站幸福
現年37歲的鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生男友賴弘國拍拖近半年，昨日趁她的農曆生日，於凌晨時份在社交網分享她戴上鑽石戒指的相片，並寫上「下一站幸福」，宣佈男友求婚成功！阿嬌昨晚會見傳媒時，坦言閃婚決定突然，...
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社論——不能靠「紙老虎」反吸煙
香港推行控煙政策多年，成效不理想，申訴專員公署主動調查，揭發部份食肆任由食客吸煙，情況普通，但控煙辦顯得束手無策。香港控煙工作不能虛有其表，須認真改進，不能容忍「上有政策，下有對策」的現象持續。 法定禁止吸煙區自○七年起擴大，涵蓋室內及部份戶外處所，在食肆內吸煙，肯定違例。然而入夜之後，尤其在深夜時份，不少食肆對客人公然吸煙視若無睹，原因之一，食肆不想得失客人，為求生意，忍得就忍。也有無良食肆「明知故犯」，深夜見控煙辦不執勤，隔開部份地方，讓客人吞雲吐霧，無法無天。 食肆無意也有，明知故犯也好，都反映他們不怕當局執法，原因是執法人員較少在深夜突擊出動。申訴專員公署調查發現，...
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鑽得勁轉田逞能
郭能於一月份贏得五場頭馬，成績穩步回升，雖然在過去兩個賽馬日，這位愛爾蘭籍好手都交白卷，但周日賽事其六匹座騎實力不俗，將有機會贏馬打破悶局。昨晨郭能收操後透露，指第二場「鑽得勁」和第九場「英明勇將」的...
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