  • 2018年2月2日 星期五
  • 12º
  • 64%
熱門： 寒潮炸彈阿嬌羽絨藍月亮

日報新聞 > 國際

﻿金正恩視察 無軌電車工廠

2018-02-02 列印
　　北韓領導人金正恩日前視察平壤無軌電車工廠，期盼無軌電車生產技術發展進步，並現場還選了一個近車門的獨立座位試坐，期許北韓的無軌電車工廠，能晉升成為世界水準的無軌電車生產基地。

　　由北韓官媒發放的照片，可見金正恩視察無軌電車工廠，坐在一個靠近車門邊的獨立座位，顯得「剛剛好」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd