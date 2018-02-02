﻿美共和黨人專列 撞垃圾車一死

一列載有數十名共和黨國會議員、包括眾議院議長瑞安前往美國西維珍尼亞州準備參加政策研修會的Amtrak列車，周三（三十一日）駛到維珍尼亞州一個農鄉小鎮附近時與一輛垃圾車相撞。



白宮證實有一人死亡，數人受傷。火車上的共和黨議員沒有受傷，其後改乘巴士繼續行程。



傳媒報道，死者是垃圾車司機。當時也在列車上的奧克拉荷馬州共和黨眾議員科萊說，被撞的垃圾車損毀嚴重，斷開兩截。他目睹救護人員抬走一具屍體。



