﻿CNN爆總統涉干預「通俄」調查

美國總統特朗普的競選團隊，涉通俄一案正查得如火如荼。美國有線新聞網絡（CNN）日前披露，指特朗普曾直接問副司法部長羅森斯坦，是否還「屬於他的團隊」，被懷疑干擾「通俄門」調查。



特別檢察官米勒有傳近期會就「通俄門」向特朗普問話。不過，美國有線新聞網引述知情人士消息指出，副司法部長羅森斯坦去年十二月前往白宮會見特朗普，希望特朗普以總統權力，助他擺脫眾議院情報委員會主席努涅斯向他索取資料的要求。



不過，特朗普那時未有正面討論羅森斯坦的請求，反而向他詢問通俄案的調查方及要他回答是否站在同一陣營。



消息人士指，羅森斯坦當時對特朗普突如其來的提問感到愕然，他其後回答：「當然，我們都在你的團隊，總統先生。」司法部及白宮拒絕回應上述消息。



