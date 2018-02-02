﻿CNN爆總統涉干預「通俄」調查

特別檢察官米勒有傳近期會就「通俄門」向特朗普問話。不過，美國有線新聞網引述知情人士消息指出，副司法部長羅森斯坦去年十二月前往白宮會見特朗普，希望特朗普以總統權力，助他擺脫眾議院情報委員會主席努涅斯向他索取資料的要求。
不過，特朗普那時未有正面討論羅森斯坦的請求，反而向他詢問通俄案的調查方及要他回答是否站在同一陣營。
消息人士指，羅森斯坦當時對特朗普突如其來的提問感到愕然，他其後回答：「當然，我們都在你的團隊，總統先生。」司法部及白宮拒絕回應上述消息。
宮崎駿卡通電影（左圖）的御用作曲家久石讓，五月來港舉行三場音樂會，門票昨早開售，十分鐘內售罄，網上火速出現炒賣，有人以一萬三千多元出售一張門票，較原價貴近十三倍；有大律師指，炒賣門票屬違法行為。 6...
2018-02-02
英國首相文翠珊正在北京進行為期三天訪問，中國商務部稱，中英將簽署九十億英鎊（約九百九十億港元）經貿合作協議，涉及「 一帶一路」等多個領域。但英國官員證實，文翠珊此行並沒有簽署「一帶一路」諒解備忘錄。 正在中國訪問的英國首相文翠珊，昨日早上在北京參觀了中國農業科學院，中午在英國大使館出席文化活動，下午與丈夫及隨行人員到故宮參觀。文翠珊訪華之際，中國商務部新聞發言人高峰昨稱，中英將簽署九十億英鎊經貿合作協議，涉及「 一帶一路」建設、金融、農業、科技等多個領域，雙方還同意共同建設雄安金融科技城和青島中英創新產業園。文翠珊表示，歡迎一帶一路倡議提供的機會，強調英國是中國天然的合作夥...
2018-02-02
日本北海道札幌市一間專門收容低下層高齡人士的老人中心周三（三十一日）深夜發生大火，當局證實有十一人死亡，五人獲救，警方正調查起火原因。這是日本近年發生的其中一宗最嚴重的火災。 據日本放送協會 (NHK...
2018-02-02
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂角涌南豐新邨11座低層D室，面積516方呎，3房間隔，景觀開揚，以839萬元易手，呎價為16260元，屬市價水平。據悉，原業主...
2018-02-02
繼前日港股臨收市拗腰抽升之後，恒指昨日二月開局近乎全日低走，恒指雖高開63點，惟之後跟隨A股向下，回吐245點，收報32642點。連日來撐起大市的中資金融股，昨日股價均受壓，國際金融股同樣拖低大市，單計友邦（1299）已推低恒指65點。相反，內房股逆市造好，中海外（688）和華潤置地（1109）同漲逾3.7%，為昨日表現最好的兩隻藍籌股。 恒指昨早高開63點，其後曾升161點，已見全日高位33048點；午後跌勢加劇，主要跟隨A股向下，並以接近低位收市，收報32642點，跌245點，成交額1545億元。 中資金融股昨現回吐 連日來撐起大市的中資金融股，昨日出現回吐，建...
2018-02-02
德甲包尾大幡科隆歇冬後表現回勇，近三輪兩勝一和，回巢射手泰路迪乃一大功臣。今晚聯賽坐鎮主場遇上近況平平兼有主力相繼離隊的多蒙特，此子有力領軍爆冷取勝，冷敲接近四倍的主勝。 （有線61、201、now670台、Fox Sports Play App周六凌晨3:30直播） 科隆近期戰績大幅改善，一月德甲戰火重燃後三場不敗，除了有賴上月才上任的教練魯芬碧克，第二度效力的泰路迪也是功臣之一。這名德國前鋒近三場德甲收錄三球，加上該隊過往於德甲地頭遇上「蜜蜂軍團」特別醒神，近三次交鋒錄得兩勝一和，今場夫添出擊有機會爆大冷全取三分。 多蒙特衰氣纏身 相反，多蒙特歇冬後表現令人失望...
2018-02-02
別以為烘多士很簡單，要做到外脆內軟口感，絕不容易，秘訣在於「蒸」！最近有品牌推出全新蒸氣多士焗爐，利用蒸氣及溫度控制技術，既可補充麵包水份，蒸烤功能亦令所烘麵包外脆內軟，美味可口！文：阿卓爸爸圖：Ga...
2018-02-02
現年37歲的鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生男友賴弘國拍拖近半年，昨日趁她的農曆生日，於凌晨時份在社交網分享她戴上鑽石戒指的相片，並寫上「下一站幸福」，宣佈男友求婚成功！阿嬌昨晚會見傳媒時，坦言閃婚決定突然，...
2018-02-02
香港推行控煙政策多年，成效不理想，申訴專員公署主動調查，揭發部份食肆任由食客吸煙，情況普通，但控煙辦顯得束手無策。香港控煙工作不能虛有其表，須認真改進，不能容忍「上有政策，下有對策」的現象持續。 法定禁止吸煙區自○七年起擴大，涵蓋室內及部份戶外處所，在食肆內吸煙，肯定違例。然而入夜之後，尤其在深夜時份，不少食肆對客人公然吸煙視若無睹，原因之一，食肆不想得失客人，為求生意，忍得就忍。也有無良食肆「明知故犯」，深夜見控煙辦不執勤，隔開部份地方，讓客人吞雲吐霧，無法無天。 食肆無意也有，明知故犯也好，都反映他們不怕當局執法，原因是執法人員較少在深夜突擊出動。申訴專員公署調查發現，...
2018-02-02
郭能於一月份贏得五場頭馬，成績穩步回升，雖然在過去兩個賽馬日，這位愛爾蘭籍好手都交白卷，但周日賽事其六匹座騎實力不俗，將有機會贏馬打破悶局。昨晨郭能收操後透露，指第二場「鑽得勁」和第九場「英明勇將」的...
2018-02-02