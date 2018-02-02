﻿學生名字有詩意

作為中國人，寫得一手好字、作得一篇好詩，在網絡年代也不會被埋沒。在江西贛州于都縣，小學女老師羅慧瓊，習慣為學生以七言詩句作操行評語，用的是端正秀氣的硬筆書法，配上六行詩情畫意又濃縮精煉的七字句，還將學生的名字融入句中。這些評語近日在網絡上熱傳，不少網民均大歎佩服。



「溫文爾雅氣軒昂、謙虛低調人陽剛」、「盷若嬋娟笑回眸、天生麗質容顏秀」，其中五篇評語放上網後，得到網民點讚，有人更調侃想去該學校重修：「羅老師肯定是灼知性大美女，二十多歲想重修大寶寶不知道學校還收不收？」、「現在已很少有老師如此用心寫評語，能有這樣的？師是學生之福。」網民亦紛紛猜想，這位羅老師一定是位才貌雙全、德才兼備的好老師。



