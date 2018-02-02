﻿慳字訣成就千億傢俬王國 ﻿宜家創辦人﻿ 為孤寒自豪

不少香港人喜歡逛宜家傢俬，因其地方寬敞，傢俬價格相宜，原來這個全球傢俬王國背後，是一個以「慳」及「簡」起家的故事，創辦人坎普拉德（Ingvar kamprad）十七歲時獲父親給予一筆獎金，建立起傢俬王國，早前他以九十一歲高齡辭世，遺下估計約五百八十七億美元（四千五百七十九億港元）遺產，他的座右銘：「我孤寒，但我很驕傲」，為人津津樂道。



坎普拉德從小接觸銷售活動，五歲起懂得推銷火柴賺錢。十七歲那年他品學兼優，獲父親給予一筆錢作獎勵，他利用這筆錢創辦宜家。一九四三年，宜家初期以售賣雜貨為主，包括賣魚、聖誕樹裝飾、種子、原子筆和鉛筆等，後來生意愈做愈大，坎普拉德開始在報紙落廣告，經營臨時郵購服務，售賣當地製造的一些基本傢俬。



坎普拉德的「慳」及「簡」，在創業初期已見端倪。為了節省成本，坎普拉德游說乳品公司送牛奶時順便幫他送傢俬。一次，坎普拉德看到員工將產品裝進客戶汽車時，先拆下了桌腳，令他意外構思出自行組裝及扁平包裝（flat-pack furniture）的想法。一九五六年推出平板包裝自組家具後，為家具市場帶來革命，生意愈做愈好。



生產線成「聯合國」



作為一個以「慳」行先的人，坎普拉德對成本十分敏感，一九六一年正值冷戰對立的高峰期，坎普拉德決定搬遷廠房到波蘭，以降低成本，其後照版煮碗在東歐多國設廠，後來又在東南亞設廠。因此，宜家生產線有「聯合國」的稱號。一九七三年則搬遷總部到稅率較低的丹麥，後來再遷往荷蘭，自己移居瑞士，至二○一四年才回國定居。



白手興家的坎普拉德作風有別於不少富豪，私人生活簡樸，經常駕駛「老爺車」代步，又喜歡到街市乘商店關門前「執平貨」，剪頭髮竟留待前往落後國家。他晚年罕有接受媒體採訪，自揭身上穿的衣服是跳蚤市場貨，出門搭飛機都坐經濟艙，一句「我孤寒，但我很驕傲」成為了他的名言。



曾加入親法西斯組織



不過，坎普拉德的「慳」字訣為人津津樂道之餘，一生也有少許污點。由於生產線多在落後國家，宜家也因此被指剝削第三世界國家工人。



一九九四年，坎普拉被揭發二戰時不止加入親法西斯組織「新瑞典運動」，還與組織領袖關係友好，他隨後發信給全體員工，指事件「是一生中最大的過錯」，請求大家原諒，結果數百個員工反而聯署支持他。



