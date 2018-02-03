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﻿阿聯酋最長滑索 1680米高峰飛下山

2018-02-03 列印
　　喜歡尋求挑戰刺激的人士又多一個選擇！全球最長的滑行飛索周四（一日）在阿聯酋哈伊馬角正式對外開放，喜歡尋求挑戰刺激的人士，將從海拔一千六百八十米高、賈伊斯峰上的一個平台，扣上飛索後高速滑下，體驗飛翔的感覺。整個滑行距離長達二點八三公里，由山上平台飛落地面要花大約三分鐘時間。

　　飛索起點位於阿聯酋的最高的傑伊斯峰上，高空飛索花四個月興建，比之前最長、在波多黎各有二千二百米的高空飛索還要多六百米，打破健力士世界紀錄。有民眾表示：「很奇妙，沒事的，我從未試過這樣滑下來。」這個全球最長滑行飛索的紀錄，當日亦獲健力士世界紀錄大全方面認可。哈伊馬角政府希望新旅遊景點，可以與阿布扎比及杜拜等中東旅遊城市一較高下，吸引外國遊客到訪。

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