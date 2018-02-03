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﻿太空漫步旅程 盛惠7.8億

2018-02-03 列印
　　俄羅斯一間公司計劃明年推出國際太空站太空漫步之旅，利用新的太空艙接載遊客到國際太空站，然後親身體驗太空漫步的滋味，其間可攝下自己太空漫步的英姿。

　　有關太空旅程為期十天，新的太空艙每次可接載四至六名遊客，但費用驚人，估計盛惠一億美元（七億八千萬港元）。乘辦破天荒太空漫步旅程的Energia公司周四（一日）透露，希望可以首次安排旅客在國際太空站外嘗試太空漫步。該公司表示，美國波音公司表示有興趣參與有關計劃，成為計劃的合作夥伴。

　　新的太空艙名為NEM-2，會設有舒適客艙、兩個廁所和有互聯網連接服務。據悉，目前已有富豪準備好付錢體驗，首名客人可能「有折扣優惠」，其間可拍攝下自己太空漫步的過程。

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