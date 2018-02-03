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﻿威尼斯缺水 貢多拉擱淺

2018-02-03 列印
　　意大利著名水都威尼斯以貢多拉而著名，但近日威尼斯遭遇罕見低潮，城內運河水位大幅下降，令到不少河道露出河牀，影響威尼斯的交通和航運，也迫使著名的貢多拉觀光船陷在淤泥之中。

　　當地的冬季寒冷天氣、潮退加上數日前的超級藍月月全蝕的引力作用，都令威尼斯水平面下降，導致當地運河陷入極度乾涸狀態。最新數據顯示，威尼斯目前的水位比正常水平低零點五八米，直接導致城內運河交通癱瘓。著名的觀光船貢多拉也失去往日的優雅，只能擱淺在河牀中等待再次漲潮。儘管一年中會有多次洪水侵襲威尼斯，但冬季情況相反，已是連續第三年在冬季遭遇嚴重低潮。

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