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﻿貼裸女名畫遭刪戶口 教師怒告fb

2018-02-03 列印
　　法國一名男教師指社交網站facebook因為他張貼一幅露出女性下體的十九世紀名畫，而刪除其帳號。他不滿facebook的審查制度，憤而告上法庭，要求恢復帳號，並索償二萬歐羅（約十九萬五千港元）。法院將於三月十五日宣佈裁決。

　　事發於二○一一年二月，教師迪朗（Frederic Durand）指facebook在「無預警或沒有正當理由的情況下」，關閉他的帳號。他隨即控告facebook侵犯言論自由。迪朗當時在facebook貼出探索《世界的起源》歷史的文章連結，使用一八六六年現實派畫家庫爾貝（Gustave Courbet）油畫《世界的起源》（L'Origine du Monde）畫像作為縮圖，其後帳戶被刪除，該畫現在巴黎奧塞博物館收藏。

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