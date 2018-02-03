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﻿投資虛擬貨幣失利 南韓大學生自殺

2018-02-03 列印
　　虛擬貨幣升跌大起大落，許多財經專家已經呼籲千萬別碰，否則損失慘重，南韓一名就讀著名大學的學生，就因為投資虛擬貨幣失利，最後抑鬱自殺身亡。

　　據《韓國先鋒報》報道，該名來自釜山的大學生投資比特幣剛開始獲利不少，賺進二億韓元（約一百四十五萬港元），但隨著南韓政府打壓虛擬貨幣，他所買入的比特幣幣值由去年12月下旬起直線滑落，令他大受打擊。

　　據悉，該名就讀大學二年級的大學生，因身體問題，在去年已休學，並返回故鄉釜山調養，投資失利後再患有抑鬱症，於一月三十一日在自家房間內輕生，並由母親揭發慘劇。

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